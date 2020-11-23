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Київ не буде проводити масове тестування на COVID-19

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 13:06
Київ не буде проводити масове тестування на COVID-19
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київ не буде проводити масове тестування людей на COVID-19 за прикладом Словаччини. На сьогодні показник тестування в столиці і так найвищий по всій Україні.

Це випливає з заяви міського голови Києва Віталія Кличок на брифінгу.

"Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це занадто складно і технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів. Безкоштовні тести в державних медичних установах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 тільки за рекомендацією лікаря", - зазначив Кличко.

Він також додав, що на сьогодні кількість тестувань у Києві найвища в Україні - понад 350 тестів на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в країні не можуть провести загальне тестування, оскільки Україна - велика країна з величезним населенням.

До цього в уряді стверджували, що для такого тестування треба близько 120 млрд гривень.

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Новини України Суспільство Віталий КличкоКиївCOVID-19

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