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Київ не буде масово тестувати на COVID: зробити ПЛР мільйонам майже нереально

Автор: РБК-Україна

Масове тестування на COVID-19 у Київі проводитися не буде. Для цього не вистачить тестів та мобільних лабораторій, а робити тестування не в рамках усієї країни малоефективно.

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Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, масове тестування треба робити в масштабі всієї країни. Він також прокоментував заяву прем'єра Дениса Шмигаля про намір провести таке тестування у великих містах.

"На думку фахівців, таке тестування може виявити 25-30% безсимптомних носіїв коронавіруса. Але таку ініціативу буде реалізувати нелегко, зробити ПЛР-тести мільйонам українцям майже нереально. По-перше, у нас немає такої кількості тестів. По-друге, потрібні пересувні лабораторії та спеціалісти, які в них будуть працювати. Таких можливостей у держави не бачу", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже спростував заяву Шмигаля про підготовку тотального тестування.

У той же час, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 79% українців підтримують ідею масового тестування населення і обов'язкову ізоляцію виявлених хворих.

Прогноз погоди
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