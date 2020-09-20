Київ і 22 області не готові послабити карантин, - МОЗ

Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області. У цьому списку також є Київ.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен перевищувати 40 осіб на 100 тисяч населення. Зокрема, у Тернопільській області цей показник становить 388,3.

Послабити карантин не можуть у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській областях.

Готові пом'якшити обмеження лише Кіровоградська і Херсонська області.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 2966 нових випадків коронавірусної хвороби, 41 людина померла.

Також РБК-Україна писало, що раніше МОЗ оновив список країн, в яких найскладніша епідеміологічна ситуація.