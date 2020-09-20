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Київ і 22 області не готові послабити карантин, - МОЗ

Україна , Неділя 20 вересня 2020 12:55
Київ і 22 області не готові послабити карантин, - МОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області. У цьому списку також є Київ.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен перевищувати 40 осіб на 100 тисяч населення. Зокрема, у Тернопільській області цей показник становить 388,3.

Послабити карантин не можуть у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській областях.

Готові пом'якшити обмеження лише Кіровоградська і Херсонська області.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 2966 нових випадків коронавірусної хвороби, 41 людина померла.

Також РБК-Україна писало, що раніше МОЗ оновив список країн, в яких найскладніша епідеміологічна ситуація.

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