Київ та 19 областей не готові послабити карантин

Станом на 17 вересня послабити карантин в Україні не готові Київ та 19 областей. Найбільш напружена ситуація залишається в Тернопільській області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Крім української столиці, до ослаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.

Середня захворюваність по Україні досягла 99,8 випадків на 100 тисяч населення за 14 днів. У Києві цей показник становить 144,7, в Івано-Франківській області - 159,0, Одеській - 117,5, Тернопільській - 362,7, Чернівецькій - 224,1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку епідемії в Україні фіксується найбільший добовий приріст захворюваності на коронавірус - 3584 випадки. Попередній антирекорд був майже на 400 випадків менше.

Напередодні Кабмін оновив умови поділу на зони карантину, зокрема, тепер в "червону зону" будуть відносити при захворюваності в регіоні в п'ять разів вище, ніж в середньому по країні.