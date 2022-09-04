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Кидав гранати в поліцейських. У Львові затримали правопорушника

Ілюстративне фото: у Львові чоловік кидав гранати у поліцейських (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Львові правопорушник не хотів добровільно виконувати вимоги поліцейських і почав кидати гранати в їхній бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького в Facebook.

За його словами, поліцейським у Львові повідомили про неадекватного чоловіка, який чіплявся до перехожих. Але після прибуття правоохоронців, все "почало відбуватися як у бойовику".

"Чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння кидає в напрямку поліцейських гранату, через мить другу в салон службового автомобіля. Швидко викликали підкріплення і затримали гренадира... Це щастя, що ніхто не постраждав", - розповів Білошицький.

Він зазначив, що така подія є ознакою необхідності постійно зберігати пильність, оскільки "небезпека може очікувати скрізь".

Затримання правопорушника у Львові (facebook.com/Bilosh)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату в людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина.

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