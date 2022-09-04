Кидав гранати в поліцейських. У Львові затримали правопорушника

За його словами, поліцейським у Львові повідомили про неадекватного чоловіка, який чіплявся до перехожих. Але після прибуття правоохоронців, все "почало відбуватися як у бойовику".

"Чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння кидає в напрямку поліцейських гранату, через мить другу в салон службового автомобіля. Швидко викликали підкріплення і затримали гренадира... Це щастя, що ніхто не постраждав", - розповів Білошицький.

Він зазначив, що така подія є ознакою необхідності постійно зберігати пильність, оскільки "небезпека може очікувати скрізь".

Затримання правопорушника у Львові (facebook.com/Bilosh)