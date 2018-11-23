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Кіберполіція викрила хакера, який інфікував тисячі комп’ютерів із 50 країн світу

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 11:20
Кіберполіція викрила хакера, який інфікував тисячі комп’ютерів із 50 країн світу
Фото: обшуки у хакера (npu.gov.ua)

Зловмисник розповсюджував вірус, який надає віддалений доступ до комп’ютерів

Кіберполіція виявила зловмисника, який модифікував одне із шкідливих програмних забезпечень та інфікував їм дві тисячі пристроїв з 50 країн світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Як зазначається, працівники кіберполіції викрили 42-річного мешканця Львівської області, який встановив програмний центр управління троянської програми та модифікував його. В подальшому, зловмисник розповсюджував клієнтські версії вірусу.

Спеціалісти з кіберполіції провели аналіз шкідливого програмного забезпечення та встановили, що вірус надає повний віддалений доступ до підконтрольних комп’ютерів. Зокрема - можливість завантажувати та відвантажувати файли, керувати автозавантаженням і службами, віддалено управляти реєстром, встановлювати і видаляти програми, робити скріншоти з віддаленого екрану, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер.

Крім того, вірус DarkComet має кейлоггер (моніторинг натиснутих клавіш), монітор буфера обміну, цілий набір утиліт для роботи з мережею, а також надавав можливість зловмиснику віддалено вимикати і перезавантажувати уражений комп’ютер. Програма використовує бек-коннект, тобто сама ініціює з'єднання з керуючою машиною.

За місцем проживання зловмисника провели обшук. У нього вилучили ноутбук, заражений шкідливим програмним забезпеченням, та стаціонарний комп’ютер.

Під час попереднього огляду техніки, на комп’ютері хакера спеціалісти з кіберполіції виявлили адмін-панель доступу до заражених комп’ютерів шкідливим програмним забезпеченням, його інсталяційні файли, знімки екрану з підконтрольних комп’ютерів. Вилучену техніку направили на експертизу. 

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

 
Фото: обшуки у хакера (npu.gov.ua)
 
Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила чоловіка у продажу персональних даних клієнтів українських банків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що працівники столичного управління Департаменту кіберполіції заблокували діяльність піратського сайту onemov.net. 

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