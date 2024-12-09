Кибернасилие, как одна из форм домашнего насилия: куда обращаться за помощью

Существует много форм домашнего насилия: физическое, экономическое, психологическое и сексуальное. Одной из них является кибернасилие.
Как его распознать и где искать помощь РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Правительственный портал.
Кибернасилие может проявляться разными способами. Его могут применять партнер или партнерша, в том числе бывшие, или другие родственники. Это может влиять на психоэмоциональное состояние человека, вызывать чувство страха, тревоги и беспомощности. Обидчики могут:
Законодательство Украины не выделяет кибернасилие как отдельную форму домашнего насилия. Однако его можно квалифицировать как психологическое или сексуальное насилие в зависимости от обстоятельств.
Юридическая практика показывает, что кибернасилие часто совмещается с другими видами насилия. Например, в одном из случаев муж посылал бывшей жене видео, где заставлял детей унижать ее, что суд признал психологическим насилием.
В случае применения к вам кибернасилия помощь можно получить в систему безвозмездной юридической помощи (БЮП). Это государственная сеть точек доступа к юридической помощи. Помощь здесь можно получить как офлайн, так и онлайн. Юристы помогут проконсультироваться, обратиться в полицию и подготовить материалы для заявления.
Можно обратиться в полицию. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение, позвонить по телефону на горячую линию по номеру "102" или подать электронное обращение в киберполицию по ссылке ticket.cyberpolice.gov.
За советом и помощью украинцы могут обратиться на "Правительственную горячую линию" по номеру "15-47".
Некоторые категории украинцев могут получить безвозмездную помощь с обращением в суд. БЮП может назначить юриста или адвоката, который бесплатно будет представлять ваши интересы в суде или поможет подготовить все необходимые заявления. Получить бесплатную помощь могут:
Напомним, в Украине с 19 декабря 2024 года начнет действовать закон, усиливающий наказание за домашнее насилие. Новые положения включают в себя расширенную защиту несовершеннолетних, в частности признание детей пострадавшими даже в случае, когда насилие совершалось в их присутствии.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине продолжается новая волна кампании "Роззоры Коло", направленной на борьбу с домашним и гендерно обусловленным насилием. Почти каждая четвертая женщина в Украине испытала физическое насилие, однако обращается за помощью только каждая третья пострадала. В 2023 году количество обращений по насилию возросло на 17% и достигло 291 428 случаев.
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