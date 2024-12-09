Кибернасилие, как одна из форм домашнего насилия: куда обращаться за помощью

Существует много форм домашнего насилия: физическое, экономическое, психологическое и сексуальное. Одной из них является кибернасилие.

Как его распознать и где искать помощь РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Правительственный портал .

Кибернасилие может проявляться разными способами. Его могут применять партнер или партнерша, в том числе бывшие, или другие родственники. Это может влиять на психоэмоциональное состояние человека, вызывать чувство страха, тревоги и беспомощности. Обидчики могут:

контролировать действия партнера в интернете, проверять сообщения, соцсети или злоупотреблять доступом к аккаунтам

угрожать публикацией личных фото или видео

заставлять делиться паролями и личной информацией

обижать или устраивать травлю через интернет

выкладывать частные материалы без согласия жертвы

постоянно отправлять сообщения или создавать новые аккаунты для слежки

Какая ответственность предусмотрена

Законодательство Украины не выделяет кибернасилие как отдельную форму домашнего насилия. Однако его можно квалифицировать как психологическое или сексуальное насилие в зависимости от обстоятельств.

Юридическая практика показывает, что кибернасилие часто совмещается с другими видами насилия. Например, в одном из случаев муж посылал бывшей жене видео, где заставлял детей унижать ее, что суд признал психологическим насилием.

Куда обращаться за помощью

В случае применения к вам кибернасилия помощь можно получить в систему безвозмездной юридической помощи (БЮП). Это государственная сеть точек доступа к юридической помощи. Помощь здесь можно получить как офлайн, так и онлайн. Юристы помогут проконсультироваться, обратиться в полицию и подготовить материалы для заявления.

Можно обратиться в полицию. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение, позвонить по телефону на горячую линию по номеру "102" или подать электронное обращение в киберполицию по ссылке ticket.cyberpolice.gov.

За советом и помощью украинцы могут обратиться на "Правительственную горячую линию" по номеру "15-47".

Некоторые категории украинцев могут получить безвозмездную помощь с обращением в суд. БЮП может назначить юриста или адвоката, который бесплатно будет представлять ваши интересы в суде или поможет подготовить все необходимые заявления. Получить бесплатную помощь могут: