Кибератака оставила половину Полтавы без отопления: детали инцидента

Как рассказали в компании, сегодня утром в результате киберинцидента была потеряна связь с диспетчерской службой и 56 котельными "Полтаватеплоэнерго". В результате 14 из них остановились.

"Сразу после этого все ответственные службы предприятия были задействованы во включение котельных в ручном режиме управления. Интервал времени, в котором котельные были остановлены, не выходит за пределы допустимого технологического процесса", - говорится в сообщении.

Сейчас все котельные предприятия предоставляют услуги потребителям. Также продолжаются работы по обновлению программного обеспечения и восстановлению связи с диспетчерской службой.

Окончательно работы должны завершиться до конца дня.

Ночной удар по Полтавской области

Стоит заметить, что сегодня ночью российская армия нанесла очередной обстрел по Украине. Под прицелом оказалась Полтавская область. Там в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза".

Как рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина рассказал, что во время ночной комбинированной вражеской атаки почти все ракеты летели по Полтавщине.