Кибератака оставила половину Полтавы без отопления: детали инцидента

Во вторник, 11 февраля, хакеры атаковали "Полтаваоблэнерго". Это привело к масштабному сбою в теплоснабжении города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".
Как рассказали в компании, сегодня утром в результате киберинцидента была потеряна связь с диспетчерской службой и 56 котельными "Полтаватеплоэнерго". В результате 14 из них остановились.
"Сразу после этого все ответственные службы предприятия были задействованы во включение котельных в ручном режиме управления. Интервал времени, в котором котельные были остановлены, не выходит за пределы допустимого технологического процесса", - говорится в сообщении.
Сейчас все котельные предприятия предоставляют услуги потребителям. Также продолжаются работы по обновлению программного обеспечения и восстановлению связи с диспетчерской службой.
Окончательно работы должны завершиться до конца дня.
Стоит заметить, что сегодня ночью российская армия нанесла очередной обстрел по Украине. Под прицелом оказалась Полтавская область. Там в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.
Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза".
Как рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина рассказал, что во время ночной комбинированной вражеской атаки почти все ракеты летели по Полтавщине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.