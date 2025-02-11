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Кибератака оставила половину Полтавы без отопления: детали инцидента

Вторник 11 февраля 2025 14:14
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Кибератака оставила половину Полтавы без отопления: детали инцидента Иллюстративное фото: Кибератака оставила половину Полтавы без отопления 11 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 11 февраля, хакеры атаковали "Полтаваоблэнерго". Это привело к масштабному сбою в теплоснабжении города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Как рассказали в компании, сегодня утром в результате киберинцидента была потеряна связь с диспетчерской службой и 56 котельными "Полтаватеплоэнерго". В результате 14 из них остановились.

"Сразу после этого все ответственные службы предприятия были задействованы во включение котельных в ручном режиме управления. Интервал времени, в котором котельные были остановлены, не выходит за пределы допустимого технологического процесса", - говорится в сообщении.

Сейчас все котельные предприятия предоставляют услуги потребителям. Также продолжаются работы по обновлению программного обеспечения и восстановлению связи с диспетчерской службой.

Окончательно работы должны завершиться до конца дня.

Ночной удар по Полтавской области

Стоит заметить, что сегодня ночью российская армия нанесла очередной обстрел по Украине. Под прицелом оказалась Полтавская область. Там в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза".

Как рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина рассказал, что во время ночной комбинированной вражеской атаки почти все ракеты летели по Полтавщине.

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Полтава Полтаваоблэнерго
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