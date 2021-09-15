Kia планує поставляти водневі вантажівки в армію Південної Кореї

Концерн Kia-Hyundai у 2028 році планує почати масовий випуск автомобілів на водневих паливних елементах. Один з головних напрямків поставок - збройні сили Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KoreanCarBlog .

Концерн Kia-Hyundai планує створити широку лінійку спеціалізованих армійських автомобілів на водневих паливних елементах, до якої увійдуть і компактні позашляховики, і повнопривідні вантажні автомобілі.

Генеральний директор Kia Motors Сон Хо Сун заявив, що Kia планує зосередитися на використанні водневих силових установок в машинах, які створюються на замовлення Збройних сил Кореї. Він також повідомив, що першими моделями Kia з водневою силовою установкою стануть компактні багатоцільові транспортні засоби для перевезення живої сили – позашляховики та мінівени.

Цікаво, що концерн Kia-Hyundai розробляє для корейської армії не тільки автомобілі, що працюють на паливних комірках, а й стаціонарні аварійні генератори. Очікується, що Kia поступово переведе всю свою лінійку армійської техніки на водневі паливні елементи.

Сьогодні Kia-Hyundai виробляє для Збройних сил Кореї і компактні позашляховики, і повнопривідні вантажівки, і навіть баластні тягачі для транспортування гусеничної техніки.

Машини на водневих паливних елементах краще підходять для несення військової служби, ніж електромобілі з кількох причин. Так, їх дозаправка займає значно менше часу, ніж зарядка батарей. Також водень можна транспортувати у віддалені райони, на відміну від електрики.