Какие прививки защитят при хронических заболеваниях: советы Минздрава

При наличии хронических заболеваний организму необходима дополнительная защита. Вакцинация может помочь защитить себя от ряда заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

"В случае иммунодефицитных состояний также желательно сделать прививку от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. А вот вакцинация живыми ослабленными вакцинами, а именно: БЦЖ, от ветряной оспы, от кори, паротита и краснухи, от ротавируса и оральной вакциной от полиомиелита - в случае иммунодефицитов запрещена", - добавляет Минздрав.

Вакцинация от гепатитов А и В важна при наличии:

Вакцинация от пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация от гриппа необходимы при наличии:

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что семейные врачи могут предоставить целый спектр услуг, который будет безвозмездным для пациента.

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