Какие прививки нужно сделать перед беременностью: подробный "путеводитель" для будущей мамы

Скрининг на инфекции

Не всегда человек может помнить или знать свою историю перенесенных заболеваний. Поэтому когда женщина планирует стать мамой, ей необходимо проверить свой иммунитет к тем болезням, которые особенно опасны во время беременности, то есть могут нанести серьезный вред плоду. И, при необходимости, "наверстать" необходимые прививки.

Речь идет о следующих обследованиях:

на антитела (IgG) к краснухе, кори и паротиту;

на весь профиль гепатита В (покажет наличие/отсутствие возбудителя, имеет ли человек поствакцинальный иммунитет, или вообще когда-то болел гепатитом В);

(покажет наличие/отсутствие возбудителя, имеет ли человек поствакцинальный иммунитет, или вообще когда-то болел гепатитом В); на наличие ВИЧ-инфекции ;

; на гепатит С ;

; на антитела к ветряной оспе, если статус по этой болезни неизвестен или не записан в медицинскую историю женщины.

Такие обследования позволяют сформировать надлежащую тактику действий.

Какие прививки следует сделать на этапе планирования беременности?

Большинство вакцин абсолютно безопасны для женщин, которые вынашивают ребенка, таких как вакцины против гепатита В, гриппа, COVID-19 и другие. Однако есть и такие, которые не разрешены в период беременности. Именно на них прежде всего следует обратить внимание при планировании материнства, чтобы привиться к зачатию ребенка и защитить себя и будущего младенца.

Речь идет о так называемых "живых" вакцинах:

корь, паротит, краснуха (КПК);

ветряная оспа.

Во время беременности эти болезни несут большую угрозу для здоровья малыша, например, развитие синдрома врожденной краснухи. По ссылке вы можете пройти краткий опрос от Центра контроля и профилактики болезней США по вакцинации для взрослых и получить ориентировочные рекомендации. В любом случае советуем сначала обсудить все, что касается прививок, с вашим врачом.

А вспомогательным инструментом вакцинации в вашей семье станет приложение Vaccination Notes, где можно быстро и просто хранить все данные о вакцинации и планировать прививки.

Как привиться? Алгоритм действий

Прежде всего следует обратиться к своему семейному врачу и получить дальнейшие рекомендации. Вакцинироваться вы сможете за свой счет.

Важно, что прививки против КПК (против кори, паротита и краснухи, - ред) и ветряной оспы проводят не позднее, чем за 28 дней до зачатия. Если по определенным причинам женщина не успела прививаться к беременности, следует отложить вакцинацию на период после родов.

Следует учесть, что в течение 2022-2023 годов вакцины против ветряной оспы в Украине не было. Если у вас есть необходимость сделать эту прививку, обсудите совместно с семейным врачом, которые есть варианты действий.

Бывают ситуации, когда женщина вакцинировалась "живыми" вакцинами, не подозревая, что уже беременна. Тогда следует обратиться к своему врачу для просмотра ситуации, однако ни в коем случае это не является показанием к прерыванию беременности.