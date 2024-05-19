Какие прививки нужно сделать перед беременностью: подробный "путеводитель" для будущей мамы

Среди прививок, которые следует делать всем взрослым, существуют такие, которые особенно важны для женщины, которая планирует стать мамой. Специалисты рассказали об алгоритме сверхважных вакцинаций перед беременностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий врача-инфекциониста Романа Пономаренко.
Не всегда человек может помнить или знать свою историю перенесенных заболеваний. Поэтому когда женщина планирует стать мамой, ей необходимо проверить свой иммунитет к тем болезням, которые особенно опасны во время беременности, то есть могут нанести серьезный вред плоду. И, при необходимости, "наверстать" необходимые прививки.
Речь идет о следующих обследованиях:
Такие обследования позволяют сформировать надлежащую тактику действий.
Большинство вакцин абсолютно безопасны для женщин, которые вынашивают ребенка, таких как вакцины против гепатита В, гриппа, COVID-19 и другие. Однако есть и такие, которые не разрешены в период беременности. Именно на них прежде всего следует обратить внимание при планировании материнства, чтобы привиться к зачатию ребенка и защитить себя и будущего младенца.
Речь идет о так называемых "живых" вакцинах:
Во время беременности эти болезни несут большую угрозу для здоровья малыша, например, развитие синдрома врожденной краснухи. По ссылке вы можете пройти краткий опрос от Центра контроля и профилактики болезней США по вакцинации для взрослых и получить ориентировочные рекомендации. В любом случае советуем сначала обсудить все, что касается прививок, с вашим врачом.
А вспомогательным инструментом вакцинации в вашей семье станет приложение Vaccination Notes, где можно быстро и просто хранить все данные о вакцинации и планировать прививки.
Прежде всего следует обратиться к своему семейному врачу и получить дальнейшие рекомендации. Вакцинироваться вы сможете за свой счет.
Важно, что прививки против КПК (против кори, паротита и краснухи, - ред) и ветряной оспы проводят не позднее, чем за 28 дней до зачатия. Если по определенным причинам женщина не успела прививаться к беременности, следует отложить вакцинацию на период после родов.
Следует учесть, что в течение 2022-2023 годов вакцины против ветряной оспы в Украине не было. Если у вас есть необходимость сделать эту прививку, обсудите совместно с семейным врачом, которые есть варианты действий.
Бывают ситуации, когда женщина вакцинировалась "живыми" вакцинами, не подозревая, что уже беременна. Тогда следует обратиться к своему врачу для просмотра ситуации, однако ни в коем случае это не является показанием к прерыванию беременности.
Отметим, что вакцинация важна не только на этапе планиования беременности, но уже и после родов. В таком случае они в большей степени касаются новорожденного.
Особое место в механизме вакцинации занимает период пребывания в роддоме, где проводится несколько жизненно важных прививок. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.