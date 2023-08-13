Какие прививки необходимо делать во время беременности: советы от Минздрава

Прививки важно делать не только детям, но и во взрослом возрасте. В частности, есть ряд прививок, которые нужно делать непосредственно во время беременности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
Как отмечает Минздрав, беременность также требует ряд прививок, которые помогают обезопасить не только беременную женщину, но и будущего ребенка.
Какие прививки надо делать непосредственно во время беременности?
Прививки оптимально делать на 16-32 неделе у семейного врача.
Прививки оптимально делать в сентябре-октябре, однако возможно и в течение всего сезона, в любой период беременности, у семейного врача или в пункте прививки в аптеке.
Прививку можно делать в любое время, как только от предыдущего бустера прошло 4 месяца, у семейного врача или в пункте вакцинации.
Прививку желательно делать до наступления беременности. В то же время ее можно сделать в любое время во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.
Прививки можно делать в любое время во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.
Напомним, РБК-Украина писало список обследований, за которые беременные могут не платить.
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