Какие ядовитые змеи живут в Украине и как действовать, если вас укусили: советы Минздрава

Каждое лето начинает сезон активности пресмыкающихся. На территории Украины обитают несколько видов ядовитых змей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Среди ядовитых змей, которые обитают в Украине:
"Гадюк можно распознать по зигзагообразному узору на спине. Они в основном являются небольшими, с вертикальной формой зрачков", - добавляет Минздрав.
Если же вы планируете посетить местность, где могут быть змеи - важно одеть соответствующую для этого одежду:
Если укусила ядовитая змея - как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую больницу или медицинский пункт. Если вы находитесь в отдаленной местности, окажите первую домедицинскую помощь:
Если укусила гадюка, не делайте следующего:
Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что известно о бешенстве и как уберечь себя от него.
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