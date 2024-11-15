Какие болезни распространятся в ближайшие 5 лет: французские врачи предоставили перечень

Комитет по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья (Covars) Франции опубликовал отчет о ключевых угрозах в сфере здравоохранения, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .
Отмечается, что основной опасностью остаются зоонозы - инфекционные болезни, передающиеся между людьми и животными.
Таким образом, врачи считают, что в ближайшие пять лет ожидается распространение:
Специалисты считают, что наибольшие риски связаны с пандемическими респираторными инфекциями, в частности, вирусом H5N1 (птичий грипп).
Они становятся причинами заболевания лихорадкой Денге или заражения вирусом Западного Нила. Поэтому они, как говорят врачи, продолжают оставаться угрозой.
Специалисты констатируют, что в ближайшие пять лет может появиться новая гипотетическая инфекция от неизвестного патогена, который может вызвать масштабную эпидемию.
Сообщается, что это одна из ключевых опасностей, которая усугубляется злоупотреблением антибиотиками.
Кроме того, ученые отметят, что изменения климата также повышают риск распространения новых заболеваний.
К примеру, более длительный теплый период будет способствовать размножению переносчиков инфекций, таких как тигровый комар.
В то же время уменьшение биоразнообразия усиливает циркуляцию вирусов среди животных и людей.
Сообщается, что ученые проанализировали 35 потенциально опасных инфекционных заболеваний по 16 критериям, в частности эпидемиологическими, медицинскими, экономическими и экологическими последствиями.
Вирусолог Бруно Лина подчеркнул, что пандемический риск в ближайшие пять лет остается высоким, а зоонозы - самый серьезный источник новых угроз.
Ранее в ВОЗ предоставили список самых опасных патогенов, которые представляют угрозу для мира и требуют исследования.
Также в мире после COVID-19 уже начала распространяться новая инфекция.
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