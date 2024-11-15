Какие болезни распространятся в ближайшие 5 лет: французские врачи предоставили перечень

Комитет по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья (Covars) Франции опубликовал отчет о ключевых угрозах в сфере здравоохранения, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Отмечается, что основной опасностью остаются зоонозы - инфекционные болезни, передающиеся между людьми и животными.

Таким образом, врачи считают, что в ближайшие пять лет ожидается распространение:

Зоонозного грипка и новых коронавирусов

Специалисты считают, что наибольшие риски связаны с пандемическими респираторными инфекциями, в частности, вирусом H5N1 (птичий грипп).

Арбовирусов

Они становятся причинами заболевания лихорадкой Денге или заражения вирусом Западного Нила. Поэтому они, как говорят врачи, продолжают оставаться угрозой.

"Болезни Х"

Специалисты констатируют, что в ближайшие пять лет может появиться новая гипотетическая инфекция от неизвестного патогена, который может вызвать масштабную эпидемию.

Бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам

Сообщается, что это одна из ключевых опасностей, которая усугубляется злоупотреблением антибиотиками.

Кроме того, ученые отметят, что изменения климата также повышают риск распространения новых заболеваний.

К примеру, более длительный теплый период будет способствовать размножению переносчиков инфекций, таких как тигровый комар.

В то же время уменьшение биоразнообразия усиливает циркуляцию вирусов среди животных и людей.

Сообщается, что ученые проанализировали 35 потенциально опасных инфекционных заболеваний по 16 критериям, в частности эпидемиологическими, медицинскими, экономическими и экологическими последствиями.

Вирусолог Бруно Лина подчеркнул, что пандемический риск в ближайшие пять лет остается высоким, а зоонозы - самый серьезный источник новых угроз.