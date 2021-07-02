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КМДА вважає неможливим введення в експлуатацію "будинку-монстру" на Подолі, - заступник Кличка

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 13:40
КМДА вважає неможливим введення в експлуатацію "будинку-монстру" на Подолі, - заступник Кличка Фото: Володимир Бондаренко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Столична влада попри рішення Касаційного адміністративного суду вважає неможливим введення в експлуатацію 12-поверхового будинку на Подолі, розташованого на вулиці Нижній Вал, 27-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника міського голови Віталія Кличка - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка.

За словами Бондаренка, міська влада продовжує відстоювати позицію киян у судових спорах стосовно "будинку-монстру".

"На жаль, Київська міська рада не була залучена до судового процесу стосовно зобов’язання Державної архітектурно-будівельної інспекції України видати сертифікат готовності до експлуатації "будинку-монстру" у Подільському районі столиці. Проте для його введення в експлуатацію відсутній базовий компонент: станом на сьогодні забудовник не має у власності чи користуванні земельної ділянки. Відтак, видача сертифікату готовності до експлуатації може кваліфікуватись як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням. Наша позиція незмінна - поверховість цього одоробла має бути приведена до первинних показників", - наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київська міська рада оскаржить рішення північного апеляційного господарського суду щодо введення в експлуатацію будинку на Подолі.

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