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У КМДА розповіли про готовність столиці до поширення COVID-19

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Дихальних апаратів штучної вентиляції є 380 в Києві

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) розповіли про готовність столиці до поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Hromadske".

Зазначається, що в Києві інфекційних боксів 69 штук.

"Я розумію, що зараз всі переймаються дихальними апаратами штучної вентиляції легень, то таких 380 є. При цьому 93 таких апарати знаходяться у лікарнях, які визначені опорними. З них 37 апаратів встановлені безпосередньо в інфекційних відділеннях", - розповіла директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Наразі визначаються лікувально-профілактичні заклади другого порядку.

Водночас, Гінзбург заявила, що в лікарнях ще очікують від Міністерства охорони здоров’я порядок щодо розтину та обробки тіл померлих.

Нагадаємо, новий випадок коронавірусу підтвердили у Житомирській області. Позитивний результат показали лабораторні дослідження у жінки, яка контактувала з раніше померлої мешканкою Радомишля.

Зазначимо, за минулу добу Міністерство охорони здоров'я підтвердило 62 нових випадку коронавірусу по Україні. Всього, станом на ранок 27 березня, були підтверджені лабораторно 218 захворювань.

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