У КМДА презентували статистику по групах заражених COVID-19

У Києві найбільша кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у віці від 30 до 49 років. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Все у Києві коронавірусом захворіли 1298 осіб, при цьому більшість заражених - чоловіки:

Від 0 до 17 років - 80 (6,2%);

Від 18 до 29 років - 205 (15,8%);

Від 30 до 49 років - 564 (43,4%);

Від 50 до 65 років - 301 (23,2%);

Старше 65 років - 148 (11%);

Чоловіки - 724 (56%);

Жінки - 574 (44%).

Також серед інфікованих в столиці 120 медпрацівників, що становить 9% від загального числа, а також 179 служителів церкви - 14%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Київській міській державній адміністрації презентували план ослаблення карантину. Так, з 12 травня планується відкриття непродовольчих магазинів, відкриття скверів і парків, а також відкриття перукарень та салонів краси.

Відзначимо, в Україні станом на ранок зафіксовано 9410 випадків коронавіруса. За минулу добу підтвердили 401 новий випадок інфікування. Померли в країні 239 осіб, 992 одужали.