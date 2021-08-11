В КМДА підтвердили законність будівництва "Нової Слобідки" на Микільсько-Слобідській

Цю інформацію він повідомив під час виїзної робочої наради щодо будівництва на Микільсько-Слобідській за участю представників профільних департаментів Київської міської державної адміністрації, Дніпровської райдержадміністрації, КП "Київблагоустрій" та депутатів Київської міської ради.

"З приводу карточки на порушення благоустрою. Дійсно департамент видавав таку карточку по ділянці, яка перебуває у приватній власності, оскільки були надані відповідні документи від ДАБІ, містобудівні умови і обмеження і державний акт на приватну власність. Законних підстав, щоб її не видати ми не мали", - зазначив Буділов.

Разом з тим він запропонував провести додаткове обстеження ділянок, які межують з власністю компанії.

Своєю чергою власник ТОВ "Нова Слобідка" Олександр Стельмащук пообіцяв надати всі необхідні документи місцевій громаді, департаментам КМДА і іншим зацікавленим сторонам.

"Ми не переживаємо за це, бо знаємо, що вся інформація, яку ми надаємо, абсолютно відповідає дійсності, є чесною та правдивою", - зазначив власник компанії.

Він також наголосив, що перестороги місцевих мешканців стосовно фінансового стану компанії безпідставні - в неї немає податкової заборгованості, і є необхідний фінансовий ресурс для завершення будівництва.

Крім того, ТОВ "Нова Слобідка" готова інвестувати 50 млн гривень в розвиток району. Для цього компанія хоче провести перемовини з місцевою громадою, визначити пріоритетні напрями розвитку і фінансування та укласти з нею відповідний меморандум з детальним розподілом бюджету.

За підсумками наради було вирішено скласти протокол, в якому зафіксувати ключові питання від громади і направити відповідні звернення профільним департаментам КМДА.

Водночас ТОВ "Нова Слобідка" зобов’язалося оприлюднити усі необхідні документи, які підтверджують право власності на земельну ділянку та право на проведення будівельних робіт.