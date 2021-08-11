ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В КМДА підтвердили законність будівництва "Нової Слобідки" на Микільсько-Слобідській

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 18:04
В КМДА підтвердили законність будівництва "Нової Слобідки" на Микільсько-Слобідській Фото: в КМДА підтвердили законність будівництва "Нової Слобідки" на Микільсько-Слобідській (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Перший заступник директора департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Михайло Буділов підтвердив, що в ТОВ "Нова Слобідка" є необхідні документи для проведення будівництва за адресою вул. Микільсько-Слобідська 7-9, на ділянці, що знаходиться в приватній власності компанії.

Про це повідомляє УНІАН.

Цю інформацію він повідомив під час виїзної робочої наради щодо будівництва на Микільсько-Слобідській за участю представників профільних департаментів Київської міської державної адміністрації, Дніпровської райдержадміністрації, КП "Київблагоустрій" та депутатів Київської міської ради.

"З приводу карточки на порушення благоустрою. Дійсно департамент видавав таку карточку по ділянці, яка перебуває у приватній власності, оскільки були надані відповідні документи від ДАБІ, містобудівні умови і обмеження і державний акт на приватну власність. Законних підстав, щоб її не видати ми не мали", - зазначив Буділов.

В КМДА підтвердили законність будівництва &quot;Нової Слобідки&quot; на Микільсько-Слобідській

Разом з тим він запропонував провести додаткове обстеження ділянок, які межують з власністю компанії.

Своєю чергою власник ТОВ "Нова Слобідка" Олександр Стельмащук пообіцяв надати всі необхідні документи місцевій громаді, департаментам КМДА і іншим зацікавленим сторонам.

"Ми не переживаємо за це, бо знаємо, що вся інформація, яку ми надаємо, абсолютно відповідає дійсності, є чесною та правдивою", - зазначив власник компанії.

Він також наголосив, що перестороги місцевих мешканців стосовно фінансового стану компанії безпідставні - в неї немає податкової заборгованості, і є необхідний фінансовий ресурс для завершення будівництва.

Крім того, ТОВ "Нова Слобідка" готова інвестувати 50 млн гривень в розвиток району. Для цього компанія хоче провести перемовини з місцевою громадою, визначити пріоритетні напрями розвитку і фінансування та укласти з нею відповідний меморандум з детальним розподілом бюджету.

За підсумками наради було вирішено скласти протокол, в якому зафіксувати ключові питання від громади і направити відповідні звернення профільним департаментам КМДА.

Водночас ТОВ "Нова Слобідка" зобов’язалося оприлюднити усі необхідні документи, які підтверджують право власності на земельну ділянку та право на проведення будівельних робіт.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну