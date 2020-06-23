Тестування працівників торговельних мереж на COVID-19: опубліковано рішення

Опублікований протокол проведення тестування на коронавірус працівникам торговельних мереж Києва. Тестування буде проводитися методом імуноферментного аналізу (ІФА-тестування) раз на місяць.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Відповідне рішення прийняв штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що ІФА-тестування дозволяє визначити наявність в організмі антитіл до коронавирусу.

"Як йдеться в документі, ІФА-тестування необхідно для своєчасного виявлення захворювання COVID-19 та запобігання місцевої передачі захворювання", - повідомили в КМДА.

Також київська влада зараз збільшують кількість проведених тестувань на коронавірус.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що власники і керівники торговельних мереж, громадського харчування і сфери побутового обслуговування повинні організувати своїм співробітникам ІФА-тестування.

Зазначимо, у Києві за минулу добу підтвердили 61 нове захворювання коронавірусом, при цьому сам місто відповідає критеріям для ослаблення карантину.