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Тестування працівників торговельних мереж на COVID-19: опубліковано рішення

Новини » Коронавірус     23.06.2020 - 14:55
Тестування працівників торговельних мереж на COVID-19: опубліковано рішення
Фото: тест на коронавірус (Уніан)

Працівників будуть перевіряти раз на місяць

Опублікований протокол проведення тестування на коронавірус працівникам торговельних мереж Києва. Тестування буде проводитися методом імуноферментного аналізу (ІФА-тестування) раз на місяць.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Відповідне рішення прийняв штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що ІФА-тестування дозволяє визначити наявність в організмі антитіл до коронавирусу.

"Як йдеться в документі, ІФА-тестування необхідно для своєчасного виявлення захворювання COVID-19 та запобігання місцевої передачі захворювання", - повідомили в КМДА.

Також київська влада зараз збільшують кількість проведених тестувань на коронавірус.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що власники і керівники торговельних мереж, громадського харчування і сфери побутового обслуговування повинні організувати своїм співробітникам ІФА-тестування.

Зазначимо, у Києві за минулу добу підтвердили 61 нове захворювання коронавірусом, при цьому сам місто відповідає критеріям для ослаблення карантину.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївтестированиеКоронавірус
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