Кейт Міддлтон зробила відверте зізнання: що сталося

Кейт Міддлтон і принц Вільям розповіли незвичайні факти зі свого життя. Виявляється, як і багато дітей, королівські спадкоємці іноді вередують в їжі. Про це під час розмови по відеозв'язку з шотландськими благодійними організаціями розповіли герцоги Кембриджські.

Принц Вільям зізнався, що шестирічний принц Джордж, чотирирічна принцеса Шарлотта і дворічний принц Луї не їдять все, що їм дають.

"Це залежить від того, що на столі. Якщо батьки ставлять на стіл щось, що діти люблять, обід проходить дуже добре. Але, якщо ви даєте щось, чого вони не хочуть, це зовсім інша справа", - зізнався герцог Кембриджський.

Дружина Кейт Міддлтон якось уточнила, що їх старші діти дуже люблять макарони з сиром, а принцеса Шарлотта також полюбляє оливки. Принц Вільям до слів дружини нічого додати не зміг.

Враховуючи той факт, що герцогиня Кембриджська дотримується здорового харчування і обожнює салати, напевно і своїм дітям вона прищеплює корисні та правильні харчові звички, проте деколи дозволяє робити винятки.

Нагадаємо, що дворецький принцеси Діани розкрив правду щодо особистого життя Меган Маркл і принца Гаррі. Вчинки та поведінка Діани і Маркл часто не вписувалися в загальну канву і викликали критику оточуючих, але їх не можна назвати слабовільними.

Ми писали, що Єлизавета II розлютилася на Меган Маркл через книгу "У пошуку свободи". Вона була відхилена Букінгемським палацом як "мильна опера".