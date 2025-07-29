Руководил расстрелами авто с гражданскими на Киевщине: офицеру армии РФ объявили подозрение

В марте 2022 года российские военные обустроили боевые позиции между населенными пунктами Березовка и Бузова Бучанского района Киевской области. Они безжалостно расстреливали гражданские автомобили с мирными людьми, которые пытались выехать из оккупации в направлении Житомира.

Преступный приказ подчиненным отдал начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой танковой тацинской бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ Роман Николаенко.

Детали преступления

Полицейские установили, что на данном отрезке дороги российские военные убили 22 человека, среди которых малолетний ребенок. Еще 37 человек признаны пострадавшими, среди которых семеро получили ранения различной степени тяжести. Одна из женщин в результате травм получила инвалидность.

Во время досудебного расследования уголовного производства полицейские провели более 400 следственных действий и 70 судебных экспертиз, в том числе медицинские, баллистические и взрывотехнические.

Что грозит преступнику

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили российскому командиру о подозрении по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.