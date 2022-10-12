Управляемые теракты и принуждения: Подоляк высказался о "газовой стратегии" России для Европы

"Газовая стратегия" России для Европы включает в себя управляемые теракты и принуждение. Лучший вклад в энергетическую безопасность - это поддержка Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, "газовая стратегия" России для Европы заключается в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг не исключает применения 5 статьи в ответ на диверсии, случившиеся на "Северных потоках", а также на железной дороге в Германии.

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