ЗМІ повідомляють, що Кернес впав у кому. У мерії спростовують

Міський голова Харкова Геннадій Кернес впав у кому. Повідомляється, що він госпіталізований до 17-ї міської лікарні.

Про це повідомляє zn.ua з посиланням на джерела в Офісі президента.

Повідомляється, що Кернес госпіталізований з двостороннім запаленням легенів. Видання зазначає, що у нього вкрай складна форма COVID-19. Захворів міський голова Харкова нібито ще в перших числах вересня.

РБК-Україна спробувало з'ясувати інформацію про госпіталізацію Кернеса, але в приймальні харківської лікарні №17 не змогли повідомити, чи надходив він на лікування.

"Це настільки конфіденційна інформація, що якщо мер міста захоче, то він сам вам її підтвердить або спростує", - уточнила співрозмовниця.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у прес-службі мерії заявили, що Кернес тимчасово не виконує свої обов'язки, перебуваючи на лікарняному з 10 вересня. Інформацію про діагноз там не надали, обов'язки мера Харкова на сьогодні виконує секретар міськради Олександр Новак.

Відомо, що лікарня №17 є опорною з прийому пацієнтів з COVID-19.

(Оновлено) Інформацію про те, що Кернес знаходиться в комі, офіційно спростував перший заступник міського голови Ігор Терехов. За його словами, він сьогодні спілкувався з Кернесом і з ним "все нормально".

"На мою думку, це одна з виборчих технологій. Нічого подібного і близько немає. Тому я вас дуже прошу, дайте об'єктивну оцінку. Ніхто ні в якій комі", - сказав Терехов suspilne.media.

Відзначимо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях перехворів на коронавірус, також повідомлялося, що заступник міського голови Одеси Павло Вугельман заразився COVID-19.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Боротьба за мільйони: хто буде боротися за пост мера в найбільших містах" писало, що Кернес заявив про плани обратися мером Харкова втретє і повести на вибори свою власну партію.