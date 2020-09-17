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Кернес знаходиться у свідомості у палаті реанімації

Берлін, Четвер 17 вересня 2020 18:34
Кернес знаходиться у свідомості у палаті реанімації
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Мер Харкова Геннадія Кернеса проходить лікування від коронавірусу в реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте". Він знаходиться в свідомості.

Про це повідомив в Telegram друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

Він додав, що Кернесу заборонено користуватися гаджетами. Після того, як йому дозволять - мер Харкова обіцяв вийти на зв'язок.

"Новини про стан здоров'я Геннадія Кернеса. Зараз проходить курс лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта", - написав Фукс.

Нагадаємо, мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але діагноз не оголосили.

Пізніше харківські ЗМІ повідомили, що Кернес впав у кому. У міськраді цю інформацію спростували, однак повідомили, що мер захворів коронавірусом.

Вчора стало відомо, що Кернеса відвезли на лікування за кордон. Однак, не уточнили, куди саме.

Як повідомляло РБК-Україна, Кернес сьогодні був доставлений в берлінську клініку "Шаріте" в спеціальній капсулі.

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Новини України Коронавірус Генадій КернесреанимацияКоронавірус
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