В Керчи слышно стрельбу: местные говорят об атаках морских дронов и пожаре

"В Керчи громыхает в районе судостроительного завода "Залив" и какое-то зарево видно в Аршинцево", - говорится в сообщении в 06:41.

Немного позже канал ссылаясь на подписчиков уточняет, что в Керченском проливе украинские морские дроны осуществляют прорыв. В свою очередь, российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

Также некоторые другие Telegram-каналы пишут, что на фоне атаки перекрыт Крымский мост.