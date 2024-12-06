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В Керчи слышно стрельбу: местные говорят об атаках морских дронов и пожаре

Фото: российские солдаты пытаются уничтожить морские дроны, которые атакуют Керчь (ssu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Рано утром в оккупированном Крыму, а именно в Керчи, слышно звуки выстрелов. Местные жители пишут об атаке морских дронов, которые пытаются уничтожить войска РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

"В Керчи громыхает в районе судостроительного завода "Залив" и какое-то зарево видно в Аршинцево", - говорится в сообщении в 06:41.

Немного позже канал ссылаясь на подписчиков уточняет, что в Керченском проливе украинские морские дроны осуществляют прорыв. В свою очередь, российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

Также некоторые другие Telegram-каналы пишут, что на фоне атаки перекрыт Крымский мост.

Ситуация в Крыму

Отметим, что Россия захватила украинский Крым в 2014 году. После этого фактически весь полуостров превратился в масштабную военную базу.

В ходе полномасштабной войны он неоднократно подвергался атакам. В том числе, дважды был атакован Крымский мост.

Напомним, что взрывы в Крыму звучали также 30 ноября. Их слышали по всему южному берегу полуострова.

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