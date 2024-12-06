В Керчи слышно стрельбу: местные говорят об атаках морских дронов и пожаре

Рано утром в оккупированном Крыму, а именно в Керчи, слышно звуки выстрелов. Местные жители пишут об атаке морских дронов, которые пытаются уничтожить войска РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

"В Керчи громыхает в районе судостроительного завода "Залив" и какое-то зарево видно в Аршинцево", - говорится в сообщении в 06:41.

Немного позже канал ссылаясь на подписчиков уточняет, что в Керченском проливе украинские морские дроны осуществляют прорыв. В свою очередь, российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

Также некоторые другие Telegram-каналы пишут, что на фоне атаки перекрыт Крымский мост.