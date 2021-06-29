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Кенія отримає 13 млн доз вакцини Johnson & Johnson для прискорення прищепної кампанії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кенія отримає першу партію з 13 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson в серпні. Уряд країни має намір прискорити національну кампанію вакцинації населення.

Про це заявив президент Кенії Ухуру Кеніата, передає агентство Reuters.

За його словами, уряд Кенії має намір прискорити національну кампанію вакцинації від коронавірусу, оскільки в країні дуже мало людей отримали щеплення від COVID-19.

"До 2022 року ми проведемо вакцинацію всього дорослого населення 26 мільйонів кенійців", - сказав Кеніата.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, з 47 млн кенійців першу дозу щеплення від коронавірусу отримали близько одного мільйона осіб, понад 300 тисячі були повністю вакциновані.

Президент Кенії також зазначив, що уряд країни уклав угоду на отримання 13 млн доз вакцини Johnson & Johnson за ціною 10 млн доз.

Нагадаємо, в середині січня в Кенії виявили 16 нових штамів коронавірусу. Вони мають унікальний характер і до цього не зустрічалися в інших частинах світу.

Зазначимо, за даними на 29 червня в Кенії офіційно зареєстровано 183 тисячі випадків захворювання COVID-19 і понад 3,6 тисячі летальних випадків.

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КоронавірусВакцинаКения