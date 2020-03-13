У Кенії зафіксований перший випадок коронавіруса

Міністр охорони здоров'я Кенії Мутахи Кагве заявив про перший випадок зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр, випадок був підтверджений у четвер у жінки, яка повернулася з США в столиці Кенії Найробі з пересадкою в Лондоні. За його словами, вона знаходиться в лікарні, її температура знизилася до нормальних показників, а стан пацієнтки оцінюється як стабільний.

У МОЗ Кенії відзначили, що, незважаючи на виявлений випадок, не варто піднімати паніку.

Нагадаємо, перші два випадки зараження коронавірусом зафіксували 13 березня в Казахстані.

Раніше РБК-Україна писало, що в коронавірус був виявлений у глави Міністерства внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона. Міністр прокинувся з температурою і хворим горлом, після чого був госпіталізований.

Крім цього повідомлялося, що перший випадок коронавіруса виявили в ООН. COVID19 виявили у філіппінського дипломата. Представництво Філіппін закрилося, а його співробітники самоизолировались на карантин.