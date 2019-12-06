У Кенії в результаті нападу бойовиків загинули вісім осіб

Щонайменше вісім людей загинули в результаті передбачуваного нападу ісламістських бойовиків в Кенії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що бойовики напали на автобус недалеко від кордону з Сомалі. Подробиці про жертви не повідомили.

"Група озброєних людей влаштувала засідку на автобус, що прямує до північної Кенії цим ввечері ... Ми підозрюємо, що в цьому замішана "Аль-Шабааб" (бойовики-ісламісти з Сомалі, - ред.)", - йдеться в заяві поліції.

Раніше повідомлялося, що в Сомалі терористи "Аль-Шабааб" напали на військову базу, в результаті чого загинули щонайменше вісім військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що в столиці Сомалі Могадішо біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, раніше щонайменше десять осіб загинули в результаті вибуху транспортного засобу біля ресторану в столиці Сомалі Могадішо. Також щонайменше 16 осіб були госпіталізовані.