У Кенії бойовики напали на військову базу США

Бойовики екстремістської організації "Аш-Шабаб" вранці 5 січня атакували військово-морську базу в Кенії, де базуються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними кенійської влади, сьогоднішня атака радикального крила "Аль-Каїди" на американських військових була першою у Кенії.

Зазначається, що напад бойовиків було відбито, в ході бою було вбито щонайменше 5 нападників. Про постраждалих чи загиблих з іншого боку офіційної інформації немає, але представники бойовиків стверджують при вбивство 17 американських та 9 кенійських військових.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Марк Еспер заявляв, що Вашингтон планує скоротити кількість американських військових на території Африки. У Пентагоні не виключають повне виведення американського військового контингенту. Особлива увага приділяється виходу сил США з баз в Нігері і Чаді.

Також РБК-Україна писало, що бойовики ісламістського угруповання "Союзницькі демократичні сили" напали на село на сході Конго. Внаслідок атаки бойовиків було вбито 18 людей та спалено 8 будинків. Армія була попереджена про напад, але прибула на місце вже після скоєння вбивств.