Із ким збірна України гратиме на Євробаскеті-2022: повний розклад матчів команди

На початку вересня збірна України розпочне виступи на чемпіонаті Європи-2022 з баскетболу. Календар поєдинків національної команди вже затверджений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
"Синьо-жовті" візьмуть старт на Євробаскеті 2 вересня. Суперником українців у першому турі стане збірна Великої Британії. Матч відбудеться в італійському Мілані.
Також суперниками збірної України в групі C стануть команди Естонії, Італії, Греції та Хорватії. Фінальний поєдинок групового етапу призначений на 8 вересня. Усі матчі команди Айнарса Багатскіса покаже телеканал XSPORT.
Перелік матчів "синьо-жовтих" на Євробаскеті-2022:
Цьогорічний чемпіонат Європи стане дев'ятим для збірної України. Найкраще досягнення національної команди – 6-те місце на Євробаскеті-2013 у Словенії. У матчі за 5-ту сходинку тоді українці поступилися господарям змагань.
Напередодні тренерський штаб збірної оголосив фінальний список баскетболістів на чемпіонат Європи. До ростеру національної команди потрапили 12 виконавців на чолі з Михайлюком і Ленем.
До слова, волейбольна збірна України пробилася в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.
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