Із ким збірна України гратиме на Євробаскеті-2022: повний розклад матчів команди

На початку вересня збірна України розпочне виступи на чемпіонаті Європи-2022 з баскетболу. Календар поєдинків національної команди вже затверджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

"Синьо-жовті" візьмуть старт на Євробаскеті 2 вересня. Суперником українців у першому турі стане збірна Великої Британії. Матч відбудеться в італійському Мілані.

Також суперниками збірної України в групі C стануть команди Естонії, Італії, Греції та Хорватії. Фінальний поєдинок групового етапу призначений на 8 вересня. Усі матчі команди Айнарса Багатскіса покаже телеканал XSPORT.

Перелік матчів "синьо-жовтих" на Євробаскеті-2022:

Україна – Велика Британія, 2 вересня, 15:15

Естонія – Україна, 3 вересня, 18:00

Україна – Італія, 5 вересня, 22:00

Греція – Україна, 6 вересня, 18:00

Хорватія – Україна, 8 вересня, 15:15

Цьогорічний чемпіонат Європи стане дев'ятим для збірної України. Найкраще досягнення національної команди – 6-те місце на Євробаскеті-2013 у Словенії. У матчі за 5-ту сходинку тоді українці поступилися господарям змагань.

Напередодні тренерський штаб збірної оголосив фінальний список баскетболістів на чемпіонат Європи. До ростеру національної команди потрапили 12 виконавців на чолі з Михайлюком і Ленем.