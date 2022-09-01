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Із ким збірна України гратиме на Євробаскеті-2022: повний розклад матчів команди

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Мілан, Четвер 01 вересня 2022 15:54
Із ким збірна України гратиме на Євробаскеті-2022: повний розклад матчів команди Фото: Творча нарада збірної України під час одного з матчів (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

На початку вересня збірна України розпочне виступи на чемпіонаті Європи-2022 з баскетболу. Календар поєдинків національної команди вже затверджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Синьо-жовті" візьмуть старт на Євробаскеті 2 вересня. Суперником українців у першому турі стане збірна Великої Британії. Матч відбудеться в італійському Мілані.

Також суперниками збірної України в групі C стануть команди Естонії, Італії, Греції та Хорватії. Фінальний поєдинок групового етапу призначений на 8 вересня. Усі матчі команди Айнарса Багатскіса покаже телеканал XSPORT.

Перелік матчів "синьо-жовтих" на Євробаскеті-2022:

  • Україна – Велика Британія, 2 вересня, 15:15
  • Естонія – Україна, 3 вересня, 18:00
  • Україна – Італія, 5 вересня, 22:00
  • Греція – Україна, 6 вересня, 18:00
  • Хорватія – Україна, 8 вересня, 15:15

Із ким збірна України гратиме на Євробаскеті-2022: повний розклад матчів команди

Цьогорічний чемпіонат Європи стане дев'ятим для збірної України. Найкраще досягнення національної команди – 6-те місце на Євробаскеті-2013 у Словенії. У матчі за 5-ту сходинку тоді українці поступилися господарям змагань.

Напередодні тренерський штаб збірної оголосив фінальний список баскетболістів на чемпіонат Європи. До ростеру національної команди потрапили 12 виконавців на чолі з Михайлюком і Ленем.

До слова, волейбольна збірна України пробилася в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

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Збірна України Баскетбол
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