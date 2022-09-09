Стратили росіяни. Під Києвом знайшли останки ще одного цивільного

"Останки вбитої окупантами людини виявили в Мощуні. На земельній ділянці недалеко від лісу наші поліцейські знайшли присипаний землею череп. Під час огляду було встановлено, що кістки черепа мають ушкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили", - повідомив він.

Фото: у Мощуні знайшли останки ще одного страченого окупантами цивільного (t.me/andrii_nebytov)

В даний час останки направили на судмедекспертизу.

Відзначається, що в Київській області вже виявили 1360 тіл загиблих під час активних бойових дій на початку війни.