Главная » Жизнь » Общество

Казино возвращается? Суд снял арест с еще одного счета "Космолота"

Украина, Пятница 10 октября 2025 17:55
UA EN RU
Казино возвращается? Суд снял арест с еще одного счета "Космолота" Фото: суд снял арест с еще одного счета "Космолота" (facebook com ESBU GOV UA)
Автор: Юлия Бойко

Шевченковский районный суд г. Киева снял арест еще с одного счета в компании "Спейсикс", которая владеет брендом "Космолот". Эксперты прогнозируют возвращение казино на рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, датированное сентябрем 2025 года.

В данных, опубликованных в аналитической системе YouControl, говорится о снятии ареста со счета компании в "Приватбанке", где было заблокировано более 183 млн грн.

Счета компании были арестованы в мае прошлого года после того, как БЭБ выдвинули подозрение ООО "Спейсикс" в несоблюдении законодательных норм налогообложения. С конца прошлого года решения судов начали разблокировать счета.

Представители компании-инвестора - американского холдинга Nevada Gaming, который специализируется на инвестициях в развлекательные проекты перед IPO, тогда заявляли, что планируют восстановление бизнеса и возвращение к операционной деятельности благодаря диалогу с властью и возможности отстаивать права бизнеса в прозрачной и справедливой судебной системе.

"Трудно представить, что владельцы добивались бы снятия ареста и компенсировали бы государству убытки, если бы не планировали снова вести деятельность", - считает эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Тем не менее, по его словам, ситуация приобретает интерес не только из-за того, что причиной ареста были выдвинутые БЭБ обвинения в уклонении от уплаты 1 млрд грн налогов.

"В публикациях медиа этот бренд давно и прочно связывают с Сергеем Токаревым - подсанкционным россиянином, основателем инвестфонда Roosh", - отметил эксперт.

Кушнирук также напомнил, что в 2022 году проверку деятельности предпринимателя начала Служба безопасности Украины.

До того, еще в 2016 году, во времена президентства Петра Порошенко, он попал под санкции СНБО (против него ввели 10 ограничений, включая блокирование активов). Однако, уже в 2020 году, после смены власти, вышел из-под санкционных ограничений, напомнил эксперт.

