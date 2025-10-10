Казино возвращается? Суд снял арест с еще одного счета "Космолота"
Шевченковский районный суд г. Киева снял арест еще с одного счета в компании "Спейсикс", которая владеет брендом "Космолот". Эксперты прогнозируют возвращение казино на рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, датированное сентябрем 2025 года.
В данных, опубликованных в аналитической системе YouControl, говорится о снятии ареста со счета компании в "Приватбанке", где было заблокировано более 183 млн грн.
Счета компании были арестованы в мае прошлого года после того, как БЭБ выдвинули подозрение ООО "Спейсикс" в несоблюдении законодательных норм налогообложения. С конца прошлого года решения судов начали разблокировать счета.
Представители компании-инвестора - американского холдинга Nevada Gaming, который специализируется на инвестициях в развлекательные проекты перед IPO, тогда заявляли, что планируют восстановление бизнеса и возвращение к операционной деятельности благодаря диалогу с властью и возможности отстаивать права бизнеса в прозрачной и справедливой судебной системе.
"Трудно представить, что владельцы добивались бы снятия ареста и компенсировали бы государству убытки, если бы не планировали снова вести деятельность", - считает эксперт-аналитик Борис Кушнирук.
Тем не менее, по его словам, ситуация приобретает интерес не только из-за того, что причиной ареста были выдвинутые БЭБ обвинения в уклонении от уплаты 1 млрд грн налогов.
"В публикациях медиа этот бренд давно и прочно связывают с Сергеем Токаревым - подсанкционным россиянином, основателем инвестфонда Roosh", - отметил эксперт.
Кушнирук также напомнил, что в 2022 году проверку деятельности предпринимателя начала Служба безопасности Украины.
До того, еще в 2016 году, во времена президентства Петра Порошенко, он попал под санкции СНБО (против него ввели 10 ограничений, включая блокирование активов). Однако, уже в 2020 году, после смены власти, вышел из-под санкционных ограничений, напомнил эксперт.