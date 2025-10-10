Казино возвращается? Суд снял арест с еще одного счета "Космолота"

Шевченковский районный суд г. Киева снял арест еще с одного счета в компании "Спейсикс", которая владеет брендом "Космолот". Эксперты прогнозируют возвращение казино на рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, датированное сентябрем 2025 года.

В данных, опубликованных в аналитической системе YouControl, говорится о снятии ареста со счета компании в "Приватбанке", где было заблокировано более 183 млн грн.

Счета компании были арестованы в мае прошлого года после того, как БЭБ выдвинули подозрение ООО "Спейсикс" в несоблюдении законодательных норм налогообложения. С конца прошлого года решения судов начали разблокировать счета.

Представители компании-инвестора - американского холдинга Nevada Gaming, который специализируется на инвестициях в развлекательные проекты перед IPO, тогда заявляли, что планируют восстановление бизнеса и возвращение к операционной деятельности благодаря диалогу с властью и возможности отстаивать права бизнеса в прозрачной и справедливой судебной системе.

"Трудно представить, что владельцы добивались бы снятия ареста и компенсировали бы государству убытки, если бы не планировали снова вести деятельность", - считает эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Тем не менее, по его словам, ситуация приобретает интерес не только из-за того, что причиной ареста были выдвинутые БЭБ обвинения в уклонении от уплаты 1 млрд грн налогов.

"В публикациях медиа этот бренд давно и прочно связывают с Сергеем Токаревым - подсанкционным россиянином, основателем инвестфонда Roosh", - отметил эксперт.