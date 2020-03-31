Кожен десятий українець вже втратив роботу через коронавірус

Серед українців, хто працював до карантину, введеного через епідемію коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - в меншому обсязі, ніж очікувалось до карантину, 10% втратили роботу через карантин. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, проведеного наприкінці березня 2020 року.

За даними опитування, 43% тих, хто працював або навчався до карантину, продовжують регулярно відвідувати місце роботи або навчання.

Крім того, 24% тих, хто переставав ходити на роботу або навчання, продовжили працювати або навчатись дистанційно.

Загалом 74% тих, хто до карантину працював або навчався, продовжують це робити. З них 8% зазначали, що працюють більше, ніж раніше, а 30% - що працюють менше.

Опитування компанії Info Sapiens проводилося 25-29 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 809 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, українці бояться як зараження коронавірусом, так і фінансових втрат, і лише 7% не бояться наслідків епідемії.