Кожен 70 британець хворий на COVID-19, - Держстат Британії

Зазначається, що під час другої хвилі захворювання, у Великобританії захворювання було виявлено у кожної 50 особи.

Згідно з даними Держстату, відсоток людей з позитивним тестом збільшився на території південно-західної Британії й Західного Мідленду.

Лондон та Східний Мідленд, зі свого боку, повідомили про зниження відсотку інфікування.

У Йоркширі та Гамбері було зареєстровано найбільший відсоток серед усіх інших регіонів.