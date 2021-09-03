Кожен 70 британець хворий на COVID-19, - Держстат Британії

Відповідно до даних Держстату Великобританії, в країні кожен 70 хворий на коронавірус. Це приблизно 766 тисяч осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що під час другої хвилі захворювання, у Великобританії захворювання було виявлено у кожної 50 особи.
Згідно з даними Держстату, відсоток людей з позитивним тестом збільшився на території південно-західної Британії й Західного Мідленду.
Лондон та Східний Мідленд, зі свого боку, повідомили про зниження відсотку інфікування.
У Йоркширі та Гамбері було зареєстровано найбільший відсоток серед усіх інших регіонів.