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Кожен 70 британець хворий на COVID-19, - Держстат Британії

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Великобританія, П'ятниця 03 вересня 2021 21:55
Кожен 70 британець хворий на COVID-19, - Держстат Британії Фото: кожен 70 британець хворий на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до даних Держстату Великобританії, в країні кожен 70 хворий на коронавірус. Це приблизно 766 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що під час другої хвилі захворювання, у Великобританії захворювання було виявлено у кожної 50 особи.

Згідно з даними Держстату, відсоток людей з позитивним тестом збільшився на території південно-західної Британії й Західного Мідленду.

Лондон та Східний Мідленд, зі свого боку, повідомили про зниження відсотку інфікування.

У Йоркширі та Гамбері було зареєстровано найбільший відсоток серед усіх інших регіонів.

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