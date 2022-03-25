Ми з кожним днем наближаємо мир і перемогу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому виступі запевнив, що Україна постійно працює над якнайшвидшим настанням миру і наближає перемогу в цій війні.

"Ми весь час працюємо. Країна повинна рухатися до миру, рухатися вперед. Ми з кожним днем нашого захисту наближаємо такий потрібний нам світ і наближаємо перемогу. А в цій війні неможливо без перемоги. Так і буде", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що Україна не може зупинятися і на хвилину, тому що кожна хвилина вирішує багато - нашу долю, наше майбутнє і те, чим нам жити.