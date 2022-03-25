ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ми з кожним днем наближаємо мир і перемогу, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 березня 2022 00:59
Ми з кожним днем наближаємо мир і перемогу, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому виступі запевнив, що Україна постійно працює над якнайшвидшим настанням миру і наближає перемогу в цій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Ми весь час працюємо. Країна повинна рухатися до миру, рухатися вперед. Ми з кожним днем нашого захисту наближаємо такий потрібний нам світ і наближаємо перемогу. А в цій війні неможливо без перемоги. Так і буде", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що Україна не може зупинятися і на хвилину, тому що кожна хвилина вирішує багато - нашу долю, наше майбутнє і те, чим нам жити.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
NEWS
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
30-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні