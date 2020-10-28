У кожному регіоні України перепрофілюють по 2-4 лікарні через COVID-19

Міністерство охорони здоров'я перепрофільовує по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить надавати медичну допомогу хворим COVID-19, які мають також інші захворювання.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відповідне розпорядження було дано регіонах ще два тижні тому.

"Ми перепрофілюємо по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить нам надавати медичну допомогу хворим COVID-19, які мають інші захворювання. Наприклад, люди, які потребують тієї чи іншої операції і водночас вони мають захворювання COVID-19. Зазвичай їх треба лікувати в таких лікарнях", - сказав Степанов.

При цьому міністр закликав громадян дотримуватися правил карантину, щоб зупинити зростання захворюваності COVID-19.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом заразилися майже 7,5 тисячі осіб. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях.

Також повідомлялося, що станом на 27 жовтня в Україні були зайняті більш ніж на 65% лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19.