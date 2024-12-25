В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный (видео)

"Близ Актау разбился самолет. Предположительно летел из Баку в Грозный", - пишут журналисты.

Кроме того, на видео попал момент падения. Как пишут СМИ, на данный момент известно, что с борта был подан экстренный сигнал.

"На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Предварительно сообщается, что есть выжившие", - добавляет Tengri News.

В свою очередь, азербайджанские СМИ пишут, что предварительная причина трагедии - столкновение судна с птицами.