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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный (видео)

Казахстан, Среда 25 декабря 2024 09:28
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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный (видео) Фото: в Казахстане разбился пассажирский самолет (xaqmedia.kz)
Автор: Наталия Гурковская

Недалеко от Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengri News.

"Близ Актау разбился самолет. Предположительно летел из Баку в Грозный", - пишут журналисты.

Кроме того, на видео попал момент падения. Как пишут СМИ, на данный момент известно, что с борта был подан экстренный сигнал.

"На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Предварительно сообщается, что есть выжившие", - добавляет Tengri News.

В свою очередь, азербайджанские СМИ пишут, что предварительная причина трагедии - столкновение судна с птицами.

Напомним, в ноябре возле Вильнюсского аэропорта разбился грузовой самолет B737-400 компании DHL. Воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом, и известно об одном погибшем человеке в результате происшествия.

Кроме того, как сообщалось ранее, российский легкий многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус" разбился в Якутии в Олекминском районе. В результате происшествия один из пассажиров погиб.

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