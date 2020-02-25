У Казахстані смерть опозиціонера в СІЗО викликала протест

Фото: прапор Казахстану (facebook.com AkordaPress)

Люди вимагають відставки глави МВС Ерлана Тургумбаева

Політичний опозиційний активіст Дулат Агадил помер у слідчому ізоляторі (СІЗО) в казахській столиці Нур-Султані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, у зв'язку зі смертю активіста в країні відбуваються протести, люди вимагають більшої політичної свободи і зміни уряду.

Дізнавшись про його смерть, люди зібралися біля будівлі МВС, намагаючись перекрити вулицю і вимагаючи відставки міністра Ерлана Тургумбаева.

Зазначимо, Дулат Агадил, якому було близько 40 років, помер від гострої серцево-судинної недостатності у столиці Нур-Султан після того, як поліція забрала його в понеділок.

Нагадаємо, в результаті масових протестів проти закону про громадянство в Індії загинули сім осіб і 150 поранені. Масові сутички в індійській столиці Нью-Делі трапилися через прийняття нового закону про громадянство.

Як повідомляло РБК-Україна, Єгипті помер повалений революцією екс-президент Мубарак. Його порівнювали з сучасним фараоном, він був повалений в 2011 році в результаті народних хвилювань в арабському світі, які незабаром почали називати арабською весною. Відомо, що його влада була повалена в зв'язку з суспільним повстанням проти бідності, корупції та репресивної поліцейської тактики, які стали визначати його 30-річний пост при виконанні службових обов'язків.