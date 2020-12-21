У Казахстані почали виробляти російську вакцину від COVID-19

У Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". На базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно буде вироблено 2 млн доз.

Про це повідомляє прес-служба уряду країни.

"Прем'єр-міністр Республіки Казахстан Аскар Мамін відвідав Карагандинський фармацевтичний комплекс, де дав старт виробництву вакцини "Супутник V" в рамках реалізації домовленостей між президентами Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим і Російської Федерації Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що в Казахстані вакцинація російською вакциною почнеться в лютому 2021 року. В першу чергу будуть вакциновані медичні працівники, педагоги, студенти, співробітники правоохоронних органів, контингент медико-соціальних установ, а також представники груп ризику з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, в Туреччині відмовилися від ідеї закупити російську вакцину від коронавірусу. Причиною тому є відсутність належної лабораторної перевірки.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть закупити тільки в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше в ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.